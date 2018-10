Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Shinzo Abe a rencontré jeudi à Pékin son homologue chinois Li Keqiang à l'occasion de la première visite en Chine d'un Premier ministre japonais depuis sept ans. Les deux puissances asiatiques cherchent à se rapprocher face aux incertitudes de la politique américaine.

Le ton était cordial, à l'occasion du 40e anniversaire du Traité de paix et d'amitié scellé en 1978 par Pékin et Tokyo. Li Keqiang a appelé les deux pays à "promouvoir ensemble la paix au niveau régional" et à "protéger le multilatéralisme et la libre entreprise", selon la télévision d'Etat CCTV.

La Chine cherche un soutien pour contrer l'avalanche de droits de douane déclenchée par le président américain Donald Trump.

Rencontre avec Xi Jinping

"Le Japon et la Chine jouent un rôle irremplaçable dans le développement économique de l'Asie et du monde", a souligné Shinzo Abe, toujours d'après CCTV.

"Nos deux pays font des efforts continus pour améliorer leurs relations", avait déclaré le Premier ministre avant de décoller de Tokyo. Il avait dit vouloir porter les liens avec Pékin "à un meilleur niveau" lors de sa visite de trois jours en Chine.

Le chef du gouvernement japonais doit s'entretenir vendredi avec le président Xi Jinping. La Corée du Nord doit figurer au programme des discussions, selon Shinzo Abe, qui souhaite faire de la mer de Chine orientale "une mer de paix, d'amitié et de coopération".

Longue réconciliation

Ce déplacement s'inscrit dans un long processus de réconciliation, six ans après la "nationalisation" par l'Etat nippon d'îles disputées par Pékin, décision qui avait mis le feu aux poudres.

Dès le lendemain, des manifestations anti-japonaises, parfois violentes, éclataient un peu partout en Chine. Les relations entre les deux pays, déjà dégradées par des contentieux historiques relatifs à la Seconde guerre mondiale, entraient dans une période glaciale.

Il faudra attendre fin 2014 pour que s'amorce un timide dégel, symbolisé par une poignée de mains sans chaleur entre MM. Abe et Xi en marge d'un sommet international.

Accords économiques

Lors de la visite de M. Abe, les deux pays devraient entériner plusieurs accords économiques, avec des investissements communs dans des infrastructures d'Etats de la région comme l'Indonésie et les Philippines.

Le chef du gouvernement japonais a fait part de son intérêt pour les "Routes de la soie", titanesque programme chinois d'investissements eurasiatiques. Mais il devrait s'abstenir de s'impliquer directement pour ne pas irriter les Etats-Unis, selon les experts.

Les deux parties vont chercher à accroître leur coopération économique: les entreprises japonaises, en quête de relais de croissance à l'étranger, ont beaucoup à gagner en Chine, tandis que Pékin est intéressé par les technologies et le savoir-faire de l'archipel.

