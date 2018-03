Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 23 février 2018 05:45 23. février 2018 - 05:45

Le groupe zougois de spécialités chimiques Sika a indiqué vendredi avoir réalisé un bénéfice net record de 649 millions de francs pour l'exercice 2017. Le bénéfice après intérêts et impôts (EBIT) a grimpé lui à 896 millions de francs, a-t-il ajouté dans un communiqué.

Les raisons de cette montée en flèche sont notamment liées à la prise de contrôle de nouvelles usines. Le bénéfice net a augmenté de 14,5% et le bénéfice d'exploitation de 12,7%. "La dynamique de croissance et une gestion rigoureuse des coûts ont conduit à ces records", a commenté Sika. La société affirme être sur la bonne voie avec un objectif de croissance pour 2018 porté à plus de 10%.

Sika avait annoncé le 9 janvier un chiffre d'affaires de 6,25 milliards de francs en 2017, en hausse de 8,9% en monnaies locales. Toutes les régions ont participé à cette performance du groupe basé à Baar (ZG). Des taux de croissance supérieurs à la moyenne ont notamment été enregistrés l'an dernier aux Etats-Unis, au Mexique, en Argentine, en Chine, en Asie du Sud-Est et en Europe de l'Est.

