Sika dépasse les 7 milliards de chiffre d'affaires en 2018

Sika a dépassé pour la première fois les 7 milliards de francs de chiffre d'affaires en 2018, avec 7,09 milliards de recettes. Le groupe a enregistré une "solide" croissance de 13,7% en monnaies locales, portée par l'ensemble des régions, a-t-il indiqué mardi.

Parmi les régions, l'Europe de l'Est, l'Afrique, le Proche-Orient, les Etats-Unis, l'Indonésie, l'Inde et la Chine ont enregistré une croissance particulièrement forte. L'année dernière Sika a ouvert 11 nouveaux sites de production et a effectué quatre acquisitions, rappelle le communiqué.

Le résultat opérationnel (Ebit) est attendu entre 940 et 960 millions de francs en 2018.

Le chimiste de la construction et producteur de colles a confirmé ses prévisions de croissance de 6% à 8% en 2019 et s'attend à voir son bénéfice progresser de manière plus que proportionnelle. En fonction de la date de finalisation de l'acquisition du français Parex, les ventes devraient dépasser les 8 milliards de francs.

Neuer Inhalt Horizontal Line