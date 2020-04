Simon Ammann ne désarme pas. Le quadruple Champion olympique a décidé de repartir pour un tour. Jusqu'au Jeux 2022 de Pékin pour être précis.

"Je continue, affirme le Saint-Gallois dans un communiqué de Swiss-Ski. Je vais me concentrer sur les deux prochains grands événements, les Championnats du monde d'Oberstdorf en 2021 et les Jeux de Pékin en 2022." Simon Ammann est âgé de 38 ans et a signé deux doublés - petit tremplin et tremplin normal - aux Jeux de Salt Lake City en 2002 et de Vancouver en 2010.

Le déroulement de la saison 2019/2020 l'a incité à arrêter un tel choix. "La manière dont s'est déroulé l'hiver passé m'a une fois de plus conforté dans l'ambition de continuer plutôt que de me retirer, dit-il. La saison dernière déjà, j'ai eu de la peine à me faire à l'idée de mettre un terme à ma carrière avec les Mondiaux de vol à ski comme ultime objectif. Je voulais me rapprocher davantage des premiers rangs sur les différents tremplins tout au long de l'hiver. Je n'y suis malheureusement pas parvenu. Les enseignements tirés de l'hiver dernier me permettent toutefois d'envisager l'avenir avec beaucoup de confiance. Le fait d'avoir en ligne de mire les Jeux olympiques, le plus grand objectif de tout sportif, me donne la motivation d'aborder le travail quotidien d'un athlète de haut niveau avec beaucoup d'énergie. Je suis convaincu que j'obtiendrai à nouveau d'excellents résultats ».

Membre du cadre A de Swiss-Ski pour la saison prochaine, Simon Ammann pourra ainsi toujours apporter son inestimable expérience au leader de l'équipe de Suisse Kilian Peier.

Le Saint-Gallois et le Vaudois devront, par ailleurs, composer avec le nouveau cahier des charges de leur chef de discipline Berni Schödler. Ce dernier oeuvrera désormais à 50 % auprès de la Fédération Internationale (FIS) comme coordinateur de la Coupe Continentale. Swiss-Ski entend régler cette problématique de la nouvelle répartition des tâches ces prochains mois.

