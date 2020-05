L'ancien entraîneur national et ancien conseiller national Simon Schenk est décédé des suites d'un AVC lors d'une opération du coeur. Il avait 73 ans.

Après sa retraite en tant que joueur - il fut Champion de Suisse 1976 avec Langnau -, Simon Schenk a d'abord travaillé comme entraîneur de l'équipe de Langnau justement. L'Emmentalois a ensuite pris pour la première fois la direction de l'équipe nationale qu'il a menée au groupe A en 1986 après le titre du groupe B à Eindhoven. La première ère de Schenk aura duré jusqu'en 1990 avec une participation aux JO de Calgary en 1988. Il reprendra ensuite du service entre 1995 et 97 juste avant l'ère de Ralph Krüger.

Après, Schenk est malgré tout resté fidèle au hockey, cette fois-ci en coulisses. Il a célébré plusieurs titres de champion en tant que CEO et directeur sportif des Zurich Lions. Il est d'ailleurs resté dans l'organisation du "Z" jusqu'en 2017 en tant que directeur sportif des GCK Lions. Après avoir démissionné de son propre chef à Zurich, il est retourné dans son club de Langnau - en tant qu'assistant des juniors. Toujours invité sur les plateaux de télévision, le Bernois officiait encore régulièrement comme expert sur la chaîne MySports.

Attaquant sur la ligne de parade lorsqu'il était hockeyeur, Schenk a aussi connu les joies de la politique fédérale en siégeant pour l'UDC au Conseil national de 1994 à 2011. Son engagement prioritaire au Parlement fédéral se faisait bien évidemment en faveur du sport.

"Nous sommes choqués et profondément attristés par la nouvelle du décès de Simon Schenk et exprimons nos plus sincères condoléances à sa famille et à tous ses proches, a déclaré Michael Rindlisbacher, président du conseil d'administration de Swiss Ice Hockey. Avec le décès de Simon Schenk, la famille du hockey sur glace perd une figure essentielle et un membre qui s'est toujours investi tout au long de sa vie pour le hockey sur glace suisse."

Simon Schenk avait reçu une distinction honorifique lors des Swiss Ice Hockey Awards en 2017.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram FR Rejoins-nous sur Instagram