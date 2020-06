Le prix littéraire SPG du premier roman 2020 revient à la Genevoise Simona Brunel-Ferrarelli, pour Les battantes, paru aux Éditions Encre Fraîche. Le prix, qui récompense des auteurs romands, est doté de 5000 francs.

À la mort de sa mère en 2016, Simona Brunel-Ferrarelli a écrit son premier roman Les battantes. Ce texte a déjà été distinguée sur manuscrit par la Société genevoise des écrivains (SGE) en 2018.

L'auteure, née à Rome en 1965, arrive à Genève en 1974. Après des études de littérature, elle enseigne la littérature française dans des écoles privées. Passionnée d'écriture et de théâtre, elle écrit abondamment sans jamais penser à être publiée.

L'Italo-genevoise a traversé un tunnel ces dernières années. Elle a perdu son emploi d’enseignante dans une école privée, puis a connu des problème de santé, des deuils à répétition, dont celui de sa mère.

L'écriture et cette reconnaissance liée aux prix lui ont redonné une place: "Quand on a 50 ans et qu’une employée de l’Office cantonal de l’emploi vous dit qu’on ne retrouvera pas de travail, c’est très dur", a-t-elle dit dans une interview à la Tribune de Genève au moment de recevoir le premier prix.

En 2017, le jury du prix SPG avait couronné Elisa Shua Dusapin avec Hiver à Sokcho, paru aux Éditions Zoe. Ce prix, lancé en 2014, a pour but de promouvoir la création littéraire romande et sa diffusion, d’encourager de nouveaux auteurs romands, et de soutenir l’édition romande et ses acteurs.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenu externe Vivre et travailler dans les montagnes grâce à Internet