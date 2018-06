Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 29 juin 2018 21:58 29. juin 2018 - 21:58

"Le renforcement des frontières extérieures de l'UE ne doit pas conduire à une fermeture des frontières aux réfugiés", a dit Simonetta Sommaruga. Tout en saluant l'accord conclu, elle va s'engager pour que les valeurs fondamentales de l'Europe soient respectées.

La ministre suisse de la justice s'est réjouie vendredi soir que les notions de solidarité ont prévalu entre les 28. La conseillère fédérale juge positif le fait qu'ils se font le devoir de continuer d'agir en vertu du droit international, en particulier de la Convention de Genève sur les réfugiés. a-t-elle dit à Keystone-ATS.

L'accueil des hommes et des femmes menacés dans leur corps ou dans leur vie fait partie des valeurs fondamentales de l'Europe. La conseillère fédérale s'engagera pour qu'on ne revienne pas là-dessus.

Et la socialiste bernoise de plaider en faveur d'une procédure d'asile juste et rapide pour les requérants d'asile et autres réfugiés en Europe. Cela permet d'une part une intégration plus rapide de ces personnes qui ont besoin de protection et de l'autre un retour conséquent de ceux qui n'en ont pas besoin.

La conseillère fédérale rappelle également que les principaux pays d'accueil ne sont pas les européens, mais ceux voisins des régions en crise comme le Liban, la Jordanie, la Turquie ou l'Ethiopie. Les pays les plus touchés par les migrations sont souvent les plus pauvres. L'Europe fait bien de les soutenir.

Crise politique, pas migratoire

En réalité pour la conseillère fédérale, l'Europe n'est pas confrontée à une crise migratoire, mais à une crise politique. A tel point que la décision prise dans la nuit de jeudi à vendredi à Bruxelles de finalement intégrer dans l'accord de Dublin la création de centres d'asile à l'extérieur de l'UE, en Afrique du Nord, est pour l'heure loin d'être claire.

La Suisse y est attentive, notamment parce qu'elle devra reprendre à son compte toute évolution de l'accord de Dublin. Et parce qu'en plein milieu du continent, toute décision de l'UE sur la migration la concerne de près ou de loin.

Les 28 dirigeants de l'UE sont parvenus à un accord sur le dossier migratoire vendredi matin après un long blocage de l'Italie. Les principaux points sont "Plateformes de débarquement" de migrants, "centres contrôlés", renforcement des frontières extérieures.

Neuer Inhalt Horizontal Line