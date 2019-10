Sean Simpson rejoint le staff d'entraîneurs de Fribourg Gottéron. Le Canado-Britannique s'est engagé jusqu'à la fin de la saison. Il succède à Mark French limogé le 5 octobre, a confirmé le club.

Toutefois, Christian Dubé reste l'homme fort du staff technique.

Lanterne rouge, le club fribourgeois s'est assuré les services d'un entraîneur à succès. Simpson possède une imposante carte de visite en tout cas jusqu'en 2014. Il fut l'entraîneur de Zoug lors de son seul titre de champion de Suisse (1998). Il a ensuite conduit les Zurich Lions à la conquête du titre européen (2009) et il a connu une belle réussite avec l'équipe de Suisse lors du Mondial 2013 à Stockholm. Battu par les Suédois en finale, les Suisses avaient été accueillis en héros par des milliers de supporters à Kloten.

Par la suite, Simpson (59 ans) ne s'était pas mis d'accord sur la durée de son contrat avec la Fédération suisse et avait laissé les rênes de la sélection nationale en 2014. Il avait ensuite connu des années plus difficiles à Iarosalvl (KHL), Kloten et Mannheim, son dernier club où il fut limogé en décembre 2018.

Simpson arrive donc lundi au chevet d'un Fribourg Gottéron qui avance à la moyenne insuffisante d'un point par match. Il donnera des conseils au duo Pavel Rosa - Christian Dubé, qui avait assuré l'intérim durant cinq matches. Ce dernier demeurant le responsable de ce staff composé désormais de trois entraîneurs.

