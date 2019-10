Singapour a évité une entrée en récession au troisième trimestre et annoncé lundi un assouplissement de sa politique monétaire pour la première fois depuis trois ans face aux tensions commerciales qui pèsent sur la cité-Etat tournée vers les exportations.

L'Autorité monétaire de Singapour (MAS) va "baisser légèrement" la bande de fluctuation de sa devise, permettant en pratique une dépréciation du dollar de Singapour, comme attendu par les analystes.

Au lieu de jouer sur les taux d'intérêts pour sa politique monétaire, Singapour laisse sa monnaie s'apprécier ou se déprécier contre un panier composé des devises de ses principaux partenaires commerciaux.

Le centre financier asiatique rejoint ainsi une série de pays, d'Europe aux Etats-Unis, qui ont déjà choisi d'assouplir leur politique monétaire pour faire face au ralentissement économique mondial.

L'île-Etat est très dépendante des échanges avec l'extérieur, ce qui fait d'elle un baromètre de la demande mondiale de biens et services. Elle est généralement l'un des premiers pays d'Asie à souffrir lors des chocs économiques mondiaux.

Elle a subi un sérieux coup de frein de son économie ces derniers mois avec une chute des exportations entraînée par une faiblesse de la production industrielle.

"Au cours des derniers six mois, les difficultés de l'industrie manufacturière ont pesé de plus en plus lourdement sur la croissance du PIB (produit intérieur brut), reflétant un cycle descendant pour les biens électroniques ainsi que la baisse des investissements, causés notamment par l'incertitude des relations Chine-USA", a souligné l'Autorité.

Après une contraction de 2,7% au deuxième trimestre par rapport au trimestre précédent (chiffre révisé), Singapour a affiché une progression de son PIB de 0,6% au troisième trimestre, évitant ainsi au pays une entrée en récession.

Un pays entre en récession quand son PIB se replie pendant au moins deux trimestres consécutifs.

Sur un an, Singapour voit son PIB progresser légèrement de 0,1%, selon ces données préliminaires.

Les exportations de Singapour souffrent des mesures de rétorsions commerciales imposées par les Etats-Unis et la Chine, plongés dans une guerre commerciale qui a des répercussions mondiales.

La dernière récession à Singapour est intervenue après la crise financière mondiale de 2008.

