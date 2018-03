Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 25 juin 2010 17:43 25. juin 2010 - 17:43

Singapour - Un Suisse a été condamné par la justice de Singapour à cinq mois de prison et trois coups de bâton pour s'être introduit illégalement dans un dépôt de métro et avoir endommagé une rame avec des graffitis. Le consultant informatique de 32 ans qui a reconnu les faits, va faire appel.

Lors de l'énoncé du verdict, le juge a parlé de "comportement criminel calculé". Les trois coups de bâton ainsi que trois mois de prison sanctionnent l'exécution de graffitis. Le Suisse a écopé de deux autres mois de prison pour avoir pénétré illégalement dans le dépôt.

Selon l'agence allemande DPA, il pourrait être libéré après trois mois, la deuxième peine étant confondue dans la première. La société de métro a de son côté présenté une facture de 11'000 dollars singapouriens (8697 francs), que le Suisse a promis d'honorer.

Arrêté le 25 mai, il se trouvait en compagnie d'un Britannique lorsqu'il a, après quelques bières, pénétré illégalement dans la zone interdite d'accès entourée d'une clôture surmontée de barbelés. Selon le chef d'inculpation, les deux hommes ont vandalisé des biens publics en coupant la clôture et en faisant des graffitis sur deux wagons.

Ils ont notamment tagué les mots "McKoy Banos", signatures d'un duo célèbre dans le mondes des auteurs de graffitis. Le journal local "Straits Times" croit savoir que le Britannique s'est envolé pour Hong Kong peu après les faits. Singapour a demandé son extradition.

Le pays, où règnent ordre et propreté, inflige des sanctions draconiennes aux salisseurs. Un acte de vandalisme est passible de huit coups de bâtons, d'une peine de prison allant jusqu'à trois ans et d'une amende de 2000 dollars singapouriens (1580 francs).

Neuer Inhalt Horizontal Line