Johan Djourou portera bel et bien le maillot du FC Sion durant la deuxième phase du championnat de Super League. Le défenseur central a signé jusqu'au terme de la saison, a annoncé le club valaisan.

Les deux parties ont trouvé un accord "pour un contrat de courte durée dans un premier temps", est-il précisé dans un communiqué diffusé jeudi en début d'après-midi. "Passons ces cinq mois ensemble et il sera largement temps de discuter par la suite", explique le directeur sportif Barthélémy Constantin.

Johan Djourou (33 ans), ancien joueur d'Arsenal et de Hambourg notamment, portera le numéro 4 à Sion. Le Genevois effectue depuis le début de l'année la préparation au sein de la formation valaisanne, avec qui il a joué en partie deux matches amicaux. Il n'a plus joué en compétition depuis le 22 décembre 2018 et sa dernière apparition en Serie A avec la SPAL.

"Je me sens très bien physiquement, j'ai bien travaillé avec le groupe durant cette préparation. Je me sens prêt à apporter au club ce qu'il attend de moi", explique Johan Djourou (76 sélections en équipe de Suisse) dans le communiqué. "Mes objectifs personnels ont toujours été très élevés, tout comme mon degré d'exigence. Je me réjouis tout simplement de retrouver les terrains en compétition officielle, ce qui va arriver très vite", poursuit-il.

"L'expérience de Johan et ses immenses qualités footballistiques et humaines ne se discutent pas. Il s'agit d'un très grand transfert pour nous, tant sur le terrain qu'en dehors", souligne pour sa part Barthélémy Constantin. "Johan a conquis tout le monde lors du camp en Espagne et le FC Sion est très heureux d'être arrivé à un accord avec lui cette semaine."

