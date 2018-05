Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

22 mai 2018

Un nouveau sondage, commandé par la RTS, laisse présager un non plus marqué lors du vote valaisan sur la candidature de Sion aux JO 2026. Verdict dans les urnes, le 10 juin.

Le sondage indique que 58% des sondés ayant une opinion diraient "non" ou "plutôt non" au crédit d'engagement de 100 millions de francs pour Sion 2026 et que 42% diraient "oui" ou "plutôt oui". Seules 2% des personnes sondées étaient encore indécises. La marge d'erreur est de 2,5%.

Les 36-55 ans seraient les plus opposés (60%), suivis des 18-35 ans (59%) et des plus de 55 ans (54%), et les femmes seraient plus défavorables que les hommes (68%). La majorité des opposants ont désigné le coût trop élevé comme argument principal (60%), les partisans le positionnement du Valais sur la scène mondiale (33%).

Le sondage, dont les réponses ont été pondérées, a été effectué entre le 11 et le 18 mai par l'institut de recherche Sotomo auprès de 2769 personnes ayant le droit de vote en Valais. Un précédent sondage, commandé par cinq médias valaisans et diffusé le 4 mai dernier, montrait des résultats plus serrés, avec 47% des sondés contre le crédit d'engagement et 46% pour.

