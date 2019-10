Les clubs romands ont connu un dimanche difficile lors de la 11e journée de Super League. Tant Sion que Servette ont en effet été battus et se trouvent sur une spirale négative.

A Lucerne, Sion s'est incliné 3-1 après avoir pourtant mené à la pause après une réussite de Doumbia (19e). Presque pas inquiétés durant les 45 minutes initiales, les Valaisans ont beaucoup subi à la reprise, et notamment dans le premier quart d'heure durant lequel ils encaissaient deux buts de Ndiaye (53e) et Schürpf (58e) et étaient sauvés par Mitryushkin (50e, tête de Ndiaye) et le poteau (54e, tête d'Eleke).

Passeur décisif sur les deux premiers buts lucernois, Margiotta ponctuait son match avec le 3-1 qui assommait les Sédunois pour le compte à la 72e. Les visiteurs déploraient certes plusieurs absences, mais cela n'explique pas pourquoi ils ont pareillement baissé pied en seconde période.

Servette a pour sa part aligné une sixième rencontre sans victoire. Les Grenat ont perdu 2-1 chez eux contre Saint-Gall. Ils ont payé cash des erreurs défensives qui ont permis à Demirovic de signer un doublé (7e/47e). Les Genevois ont réagi par Tasar (59e), mais ils ne sont pas parvenus à sauver un point malgré deux belles occasions annihilées par Stojanovic et un tir de Rouiller sur le poteau (92e).

Lugano et Zurich en sont restés à 0-0 dans la troisième partie dominicale. Les deux équipes ont tiré une fois sur le cadre du but adverse, mais rien n'a été marqué.

