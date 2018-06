Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 29 juin 2018 20:10 29. juin 2018 - 20:10

Les deux "affiches" des 32es de finale de la Coupe de Suisse concernent les Romands. A la mi-août, Sion ira à Köniz et Xamax à Yverdon, deux adversaires issus de la Promotion League.

Sion n'a pas de raison de trembler à l'évocation de Köniz, mais les Sédunois se souviendront que Lausanne avait trébuché dans la banlieue bernoise voici deux ans. Et un an plus tôt, c'est GC qui avait chuté face au pensionnaire de Promotion League.

Neuchàtel Xamax, de retour en Super League, s'en ira au sud du lac pour y affronter Yverdon. Servette s'en ira à Meilen, club de 3e ligue, alors que le Lausanne-Sport jouera contre Kosova Zurich, un club de 1re ligue.

A noter que les Genevois de Veyrier, 2e ligue interrégionale, recevront Thoune et les Vaudois de Gland accueilleront Lucerne. Le détenteur du trophée, le FC Zurich, se rendra à Bâle pour en découdre avec Concordia qui milite en 2e ligue.

Neuer Inhalt Horizontal Line