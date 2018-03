Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 21 juillet 2013 15:47 21. juillet 2013 - 15:47

Genève - Sion tient son premier point de la saison 2013/14 mais pas encore son premier but ! Les Valaisans ont tenu en échec le FC Zurich à Tourbillon dans le cadre de la 2e journée de Super League (0-0).

Disposé dans un 4-1-4-1 avec l'Ivoirien Xavier Kouassi présent pour la première fois en soutien de la défense, le FC Sion a présenté par moments un football plaisant au cours d'une partie qui n'a pas attiré les foules (6850 spectateurs) en raison d'une nouvelle protestation des supporters valaisans. Il aurait même pu s'offrir les trois points si Karlen avait mieux géré un dernier ballon dans les ultimes instants de la partie. Le FC Sion s'était incliné 2-0 à Berne face aux Young Boys lors de la première journée.

La prometteuse association Vincent Rufli - Demetris Christofi sur le flanc droit a été l'un des motifs de satisfaction côté sédunois. Le Chypriote, très en jambes à l'image de son solo dans la défense zurichoise au quart d'heure, a toutefois manqué deux énormes occasions face à Da Costa en se montrant trop altruiste (15e/27e).

Bien que distillant un jeu porté vers l'offensive, l'équipe valaisanne est parvenue à tenir le choc derrière grâce à l'abattage de Kouassi et aux retours salvateurs de Rufli. Les deux anciens Grenat - trois anciens Servettiens étaient même titulaires puisque le Ghanéen Ishmael Yartey animait le flanc gauche - et leurs coéquipiers se sont toutefois exposés aux contre-attaques percutantes des Zurichois. Mais Mario Gavranovic, le fer-de-lance du FCZ, se heurtait à plusieurs reprises sur Vanins, avant que Marco Schönbächler ne bute à son tour sur le portier letton (58e).

Malheureux dimanche dernier au Letzigrund devant le FC Zurich, Thoune a cueilli les trois points de la victoire face à Saint-Gall. Devant leur public, les Bernois se sont imposés 3-2 grâce à une réussite de Martinez à la 67e. Troisième la saison dernière, Saint-Gall partage la dernière place du classement avec Lausanne. Les deux équipes comptent deux défaites en deux matches.

Neuer Inhalt Horizontal Line