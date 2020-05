Zurich, Thoune et Lugano ont repris le chemin de l'entraînement lundi. En Super League, seuls Sion et Neuchâtel Xamax sont encore en pause forcée, mais les Valaisans se sont retrouvé à Riddes.

Les joueurs et le staff du club sédunois se sont en effet réunis dans l'après-midi. Cité par Rhône FM, le FC Sion explique qu'il s'agissait d'une "simple prise de contact". Laquelle n'a pas été relayée par le club.

Il est à noter que toute reprise officielle de l'entraînement signifierait la fin du chômage partiel, selon les directives du Secrétariat d'Etat à l'Economie (SECO). D'où, peut-être, cet exercice d'équilibriste.

Des absents à Lugano

Dans l'attente de la décision du Conseil fédéral sur l'autorisation de la reprise des compétitions mercredi et l'Assemblée générale extraordinaire de la Swiss Football League vendredi, huit clubs de Super League sur dix sont donc officiellement de retour au travail. En cas de feu vert des clubs vendredi, les championnats de Super League et Challenge League reprendraient le week-end des 19, 20 et 21 juin.

A noter que plusieurs joueurs manquaient à Lugano. A commencer par le joueur qui a été testé positif au coronavirus la semaine passée et celui qui l'avait côtoyé. Les deux joueurs en questions sont le gardien Noam Baumann et le défenseur Linus Obexer. Ils passeront un nouveau test mercredi, avant de pouvoir retrouver leurs coéquipiers.

De plus, l'attaquant Franklin Sasere était également absent. Le Nigérian est coincé dans son pays d'origine, depuis lequel il n'y a vraisemblablement pas de vol retour jusqu'au 11 juin.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenu externe Vivre et travailler dans les montagnes grâce à Internet