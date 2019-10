No 1 de la dernière draft, Zion Williamson sera indisponible au moins deux mois. L'ailier fort de La Nouvelle Orléans a subi une opération du genou, a annoncé la franchise NBA.

Selon les Pelicans, Williamson (19 ans) souffre d'une déchirure au niveau du ménisque et ne devrait pas revenir avant six à huit semaines. Il souffrait du genou depuis plusieurs mois et a subi différents examens médicaux vendredi. Les médecins ont alors recommandé une opération.

"Nous sommes une équipe forte. Nous ferons du mieux que nous pourrons en son absence. De toute évidence, nous attendrons qu'il revienne avec impatience. Nous espérons qu'il prenne le temps dont il a besoin pour se rétablir complètement", a déclaré son coéquipier JJ Reddick.

Zion Williamson fait partie des grandes sensations attendues de la nouvelle saison de NBA. Durant la pré-saison, il avait enregistré des statistiques de 23,3 points et 6,5 rebonds par match. Sa blessure l'avait déjà empêché de participer à six matches avec l'Université de Duke la saison dernière, et avait empoisonné sa "Summer League".

