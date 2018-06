Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Des affrontements entre des gangs de trafiquants de drogue et la police ont éclaté dans cette zone inaccessible, située à proximité des immenses falaises du Pain de Sucre.

Six corps ont été découverts dimanche sur le rivage à proximité du téléphérique menant au Pain de Sucre de Rio, l'une des principales attractions touristiques du Brésil, ont annoncé les pompiers. La police a ouvert une enquête sur cette macabre découverte.

Elle n'a pas encore révélé les causes de ces morts. "Ils étaient coincés dans les rochers, sur la rive", a précisé un porte-parole.

Des affrontements entre des gangs de trafiquants de drogue et la police ont éclaté vendredi dans cette zone inaccessible, située à proximité des immenses falaises du Pain de Sucre. L'intensité des fusillades a été telle qu'elle a entraîné une interruption provisoire du fonctionnement du téléphérique desservant l'attraction touristique.

La police militaire de Rio a confirmé avoir mené une opération dans des favelas sur les hauteurs du quartier de Leme, une zone touristique du sud de la ville proche de la célèbre plage de Copacabana.

Les membres de ces gangs armés ont fui vers la forêt puis se sont apparemment dirigés vers le rivage du Pain de Sucre, poursuivis par des policiers à jet skis et à bord d'hélicoptères. Six fusils appartenant selon la police à ces trafiquants ont été saisis et présentés à la presse.

Près de deux ans après avoir accueilli les Jeux Olympiques, Rio de Janeiro est en proie à une flambée de violences. Fin février, le président Michel Temer a confié à l'armée le commandement des forces de sécurité de Rio, sans avoir obtenu une réelle diminution de l'insécurité.

