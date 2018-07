Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 8 juillet 2018 15:54 08. juillet 2018 - 15:54

Six des 13 jeunes coincés dans une grotte en Thaïlande ont été évacués avec succès. Ils ont été transportés en hélicoptère dans un hôpital de la région. Les autres devaient suivrent.

Selon le dernier bilan communiqué par les secouristes, un premier groupe de six garçons, chacun guidé dans la grotte inondée par deux plongeurs professionnels, ont d'ores et déjà réussi à sortir.

Ils ont été évacués à bord d'ambulances, puis d'hélicoptères en direction de l'hôpital de Chiang Rai. Des journalistes de l'AFP sur place ont vu les ambulances quitter le site en direction d'un héliport.

"Aujourd'hui est le grand jour", avait annoncé le matin Narongsak Osottanakorn, le chef de la cellule de crise, lors d'une conférence de presse organisée à distance du site de la grotte. Des centaines de journalistes du monde entier mobilisés depuis des jours avaient été expulsés du site.

Plus vite que prévu

Les secours ont prévenu que les enfants sortiraient "un par un", et que cela prendrait au total "deux à trois jours". Mais l'évacuation s'est révélée plus rapide que prévu, en avance de plus de deux heures sur l'horaire indiqué à l'origine. Et le deuxième groupe pourrait sortir dès la nuit de dimanche à lundi.

Au total, douze garçons, membres d'une équipe de football junior, et leur jeune entraîneur ont été pris au piège dans la grotte inondée de Tham Luang dans le nord de la Thaïlande.

L'opération de sauvetage a été enclenchée dimanche en début de journée. Treize plongeurs étrangers et cinq membres des commandos d'élite de la marine thaïlandaise participent à l'opération de récupération des adolescents à travers des galeries étroites et submergées. Certains n'ont que 11 ans et d'autres ne sont pas de bons nageurs.

Neuer Inhalt Horizontal Line