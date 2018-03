Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 10 février 2018 10:50 10. février 2018 - 10:50

Six personnes, dont un petit enfant, ont été blessées dans un accident de voiture vendredi après-midi à Schiers dans les Grisons. Deux voitures sont entrées en collision frontale.

Une famille se trouvait dans la première voiture. Les parents et leur fils de six mois ont été blessés, indique samedi la police cantonale. Ils ont été transportés à l'hôpital par hélicoptère et par ambulance.

Le conducteur de la deuxième voiture a également été emmené à l'hôpital. Les deux chiens qui se trouvaient dans sa voiture s'en sortent indemnes. Une troisième voiture a également été impliquée dans l'accident. Conducteur et passager ont été légèrement blessés et ont pu se rendre par leurs propres moyens à l'hôpital.

La route a été fermée durant deux heures pour permettre le travail des secours. La police a mis en place un détournement.

