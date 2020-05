Le chemin de randonnée pédestre Tour du Mont, à Vercorin (VS), fait partie des projets récompensés par la Poste

Six projets de chemins de randonnée pédestre ont été récompensés par l'association Suisse Rando et la Poste. Ces prix sont décernés à des projets adaptés aux familles, facilement accessibles et ayant besoin d'un soutien financier.

Attribué tous les deux ans, le prix Rando a été décerné cette année au nouveau chemin pour piétons et de randonnée le long de la rivière Alte Lorze, à Baar/Lorzenebene (ZG), ainsi qu'au pont suspendu au-dessus de la rivière Rein da Sumvitg et au chemin de randonnée existant, dans la plaine de la Greina, entre Lumnezia et Sumvitg (GR), indique mercredi Suisse Rando dans un communiqué.

Ce prix récompense des projets "d'une qualité exceptionnelle, qui améliorent durablement l'attrait du réseau de chemins de randonnée pédestre suisse grâce à leur infrastructure exemplaire et leur réalisation réfléchie", relève Suisse Rando. Les gagnants de cette année ont été sélectionnés en février parmi 13 candidatures.

Le prix d'encouragement de la Poste a lui été attribué à quatre projets. Il a été décerné au remplacement de la passerelle Gäggersteg, dans le parc naturel du Gantrisch (BE), au chemin de randonnée pédestre Tour du Mont, à Vercorin (VS), au chemin d’accès à la cascade Tine de Conflens, à La Sarraz-Chevilly (VD), ainsi qu'au chemin de randonnée pédestre dans le fossé Zirkelsgraben, à Mülital, dans le district de la Singine (FR).

Cette distinction soutient des projets qui dépendent d’un financement externe et qui offrent une expérience de loisirs spéciale pour les familles. Ce prix, attribué pour la troisième année consécutive, a vu le jour en 2017.

