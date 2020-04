Les très bonnes performances des alpins l'hiver dernier ont également des effets sur la grandeur des cadres de Swiss-Ski. Six skieurs et skieuses sont ainsi promus en équipe nationale.

Vainqueurs pour la première fois depuis 31 ans du classement par nations, les Suisses ont brillé tout au long de la saison de Coupe du monde. Ainsi, dix-neuf skieuses et skieurs se retrouvent avec le statut d'équipe nationale soit quatre de plus que l'an dernier. Chez les messieurs, le cadre regroupe onze athlètes. Les nouveaux sont Gino Caviezel, Niels Hintermann, Carlo Janka et Urs Kryenbühl. Chez les dames, Aline Danioth et Joana Hählen ont été promues.

En revanche, Rahel Kopp et Justin Murisier sont rétrogradés dans le cadre A en raison de leurs performances. L'ancien champion du monde Luca Aerni passe quant à lui du cadre A au B. Le Bernois croise ainsi Stefan Rogentin, Nathalie Gröbli, Priska Nufer et Elena Stoffel qui font le chemin inverse.

Au total, 96 skieuses et skieurs font partie des cadres de Swiss-Ski. C'est dix de plus qu'il y a deux ans.

