Le Britannique Lewis Hamilton a été sacré champion du monde de Formule 1 pour la sixième fois à l'issue du Grand Prix des Etats-Unis à Austin au Texas.

Le pilote de l'écurie Mercedes a pris la deuxième place de l'épreuve texane derrière son coéquipier Valtteri Bottas, offrant un nouveau doublé à son équipe.

Pourtant, la tâche n'était pas facile pour Hamilton qui a dû s'élancer de la 5e place sur la grille de départ. Mais le Britannique s'est rapidement retrouvé au troisième rang aux dépens de Charles Leclerc et de Sebastian Vettel, victime d'une suspension défaillante. Il s'est même porté en tête à la faveur d'un changement de plus de pneus de Bottas et Verstappen alors que lui avait opté pour un seul changement.

Mais ses pneumatiques se sont détériorés vers la fin de la course et il n'a pas eu d'autres choix que de laisser passer son coéquipier Bottas. Auteur de la pole-position, le Finlandais a fêté son septième succès de sa carrière, le quatrième de la saison.

Hamilton s'est ainsi rapproché d'un titre de champion du monde du recordman, l'Allemand Michael Schumacher.

Pour les pilotes du Team Alfa Romeo, Kimi Räikkönen et Antonio Giovinazzi, la course s'est terminée pour la quatrième fois de suite sans point. Le Finlandais et l'Italien ont fini aux 12e et 14e rangs.

Neuer Inhalt Horizontal Line