Ce contenu a été publié le 21 février 2018 04:16 21. février 2018 - 04:16

Sofia Goggia a remporté avec la manière la descente olympique à Jeongseon.

L'Italienne de 25 ans a devancé la Norvégienne Ragnhild Mowinckel de 0''09 et l'Américaine Lindsey Vonn de 0''47, tandis que Corinne Suter a fini meilleure Suissesse au 6e rang.

Le duel attendu entre Lindsey Vonn et Sofia Goggia a tourné à l'avantage de l'Italienne. Hormis le haut de la course où elle a été dominée par Ragnhild Mowinckel, la Bergamasque a fait tout juste, mais elle a eu très chaud au moment où la Norvégienne s'est élancée. Mowinckel, deuxième du géant, a tenu le choc tout au long du parcours pour terminer à 0''09 et s'intercaler entre l'Italienne et l'Américaine.

Malgré la meilleure volonté du monde, Lindsey Vonn a dû s'avouer battue face à la casse-cou de Bergame, qui prouve qu'elle est irrésistible sur cette piste, puisqu'elle avait enlevé les deux épreuves préolympiques l'an dernier.

Dans le camp suisse, les deux fers de lance ont manqué leur course. Michelle Gisin n'a pas trouvé le même feeling qu'aux entraînements et termine à une 8e place mitigée, sachant qu'elle faisait partie des candidates au podium. Quant à Lara Gut, elle a manqué une porte après une trentaine de secondes de course. Sur une bosse et au sortir d'un saut, la Tessinoise s'est fait surprendre et la course s'est interrompue pour elle.

La Luganaise va encore se produire en combiné, mais le constat est sans appel. Avec une quatrième place en super-G et deux sorties de route en géant et en descente, le bilan est famélique pour une athlète qui ne vit que pour les honneurs. La blessure aux ligaments survenue il y a un an à St-Moritz ne peut plus servir d'excuse.

Du coup, la meilleure Suissesse de cette descente s'appelle Corinne Suter avec son 6e rang. La Schwytzoise de 23 ans s'est bien défendue sur cette piste, elle qui avait dû passer par une sélection interne suisse pour disputer cette course. La quatrième Suissesse en lice, Jasmine Flury, n'a pas fini sa course.

