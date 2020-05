Trois journées de récolte de denrées de première nécessité seront organisées du 4 au 6 juin dans toute la Suisse romande. L'action doit permettre à une centaine d'organisations de poursuivre leur mission auprès des personnes précarisées par la crise du coronavirus.

Intitulée "Caddies pour Tous", cette initiative est née dans l'émission radio de la RTS "Chacun pour Tous", présentée par Jean-Marc Richard et pilotée par Anouk Wehrli. Face à la difficulté actuelle de récolter des denrées, les instigateurs du projet ont souhaité "créer une unité afin que de nombreuses structures d'aide romandes coopèrent et rassemblent forces, compétences, logistique et communication", expliquent-ils sur le site internet dédié à l'opération (www.caddiespourtous.ch).

Les récoltes seront organisées les 4 et 5 juin de 10h00 à 18h00, puis le 6 juin de 10h00 à 17h00. Elles se dérouleront sur de nombreux sites dans toute la Suisse romande: magasins, maisons de quartiers et autres associations. La liste définitive de ces lieux de collecte, disponible sur internet, sera connue le 1er juin.

Près de 100 organisations romandes bénéficieront des denrées récoltées durant ces trois journées. Ces structures d'aide croulent actuellement sous les demandes et certaines ont vu leurs besoins tripler depuis le début de la crise, indiquent les organisateurs de "Caddies pour Tous."

Ils précisent que ces structures ont besoin de denrées alimentaires de première nécessité qui se conservent longtemps et de produits d'hygiène de base.

https://www.caddiespourtous.ch/

