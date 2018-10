Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

La Chaîne du bonheur et la SSR se mobilisaient vendredi en faveur des victimes du tsunami qui a frappé il y a une semaine l'île des Célèbes, en Indonésie. Les fonds réunis seront utilisés pour financer l'aide apportée par les ONG partenaires sur place.

Les quatre centrales de collecte de Zurich, Genève, Lugano et Coire enregistrent les promesses de dons depuis 07h00 et jusqu'à 23h00. Vers 16h00, plus de 2,6 millions de francs avaient été récoltés, a annoncé la Chaîne du bonheur. Les dons peuvent également être versés en ligne.

Le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann a appelé à une aide exemplaire en Indonésie. "L'Indonésie est un pays économiquement fort, mais lors d'une catastrophe de cette ampleur, l'aide internationale est non seulement un signe de grande solidarité envers les victimes, mais représente aussi un soutien financier important", relève-t-il.

Le ministre de l'économie a répondu lui-même aux promesses de dons par téléphone à midi dans la centrale téléphonique du studio de télévision de la SRF à Zurich. La Chaîne du bonheur a organisé cette journée de collecte en collaboration avec la SSR, les radios régionales privées et d'autres médias privés.

Aide d'urgence

Dans un premier temps, les dons collectés seront utilisés pour financer l'aide d'urgence, qui est coordonnée par les autorités indonésiennes. Les organisations partenaires collaborent avec les ONG locales de leur réseau, qui sont sur place et qui ont déjà pu commencer à distribuer de l'aide.

Dans une deuxième phase, les dons doivent permettre d'aider les personnes touchées à se remettre de la catastrophe, par exemple par la promotion d'activités génératrices de revenus. Elles recevront également de l'aide pour réparer ou reconstruire leurs maisons.

ADRA, Caritas Suisse, CBM, EPER, Handicap International, Medair, Save the Children, Croix-Rouge suisse, Solidar Suisse et Terre des hommes - Aide à l'enfance peuvent déposer leur demande d'aide financière à la Chaîne du bonheur immédiatement après la journée de collecte.

Plus de 1500 morts

Le dernier bilan du séisme et du tsunami qui ont frappé vendredi dernier l'île des Célèbes s'établit à plus de 1500 morts, selon l'agence nationale de gestion des catastrophes. Plus de 1000 personnes sont encore présumées disparues.

La ville côtière de Palu ainsi que la région de Donggala, plus au nord, ont été dévastées par un séisme de magnitude 7,5 suivi d'un tsunami avec des vagues atteignant jusqu'à six mètres de hauteur.

Une semaine après la catastrophe, plusieurs zones demeurent encore inaccessibles, les routes ayant été détruites ou bloquées par des glissements de terrain. Vingt-neuf pays, dont la Suisse, ont promis leur aide, selon le gouvernement indonésien.

