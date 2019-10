Bienne tourne à plein régime en ce début de championnat.

Les Seelandais ont décroché face à Genève-Servette (6-3) leur quatrième succès de suite. Le leader de National League compte désormais quatre points d'avance sur son dauphin, les Zurich Lions, battus 4-3 par Zoug.

Auteur d'un quadruplé en Champions League mercredi à Klagenfurt, Peter Schneider a une nouvelle fois montré la voie à suivre dans le camp biennois. L'attaquant autrichien s'est fait l'auteur d'un triplé, marquant notamment à deux reprises durant un premier tiers conclu sur le score de 2-1.

Genève-Servette, qui avait ouvert la marque dès la 7e minute par l'intermédiaire de Noah Rod, a encaissé six buts de suite pour se retrouver mené 6-1 à la 46e. Les hommes du coach Patrick Emond ont ainsi subi un cinquième revers dans leurs six dernières sorties.

Auteur d'un doublé vendredi face à Ambri-Piotta, Gregory Hoffmann a frappé encore plus fort samedi au Hallenstadion. L'attaquant zougois a cette fois-ci signé un triplé, ajoutant même un assist à sa collection. L'EVZ dépasse ainsi Genève-Servette pour pointer au 3e rang, à cinq longueurs de Bienne mais avec deux matches en moins.

Belle réaction fribourgeoise

Dominé 4-1 par Bienne vendredi dans son antre de St-Léonard, Fribourg Gottéron a parfaitement su réagir 24 heures plus tard. Les Dragons sont allés s'imposer 4-1 à Lugano avec Ludovic Waeber au but et malgré l'absence d'Andrei Bykov, blessé.

Lhotak (8e, 1-0), Rossi (20e, 2-1), Gunderson (33e, 3-1) et Stalberg (59e, 4-1) ont inscrit les buts d'une équipe qui reste scotchée à la dernière place du classement. Avec quatre longueurs de retard sur le 11e Davos, qui s'est incliné 4-3 aux tirs au but à Berne et a joué deux matches de moins que Gottéron...

Le LHC dépasse Lugano

Lausanne a pour sa part obtenu trois points précieux à Langnau (3-1), où les Vaudois se sont mis à l'abri à 37'' de la fin du temps réglementaire sur un but de Christoph Bertschy inscrit dans la cage vide. Le LHC, qui a gagné trois de ses quatre derniers matches, grimpe au 5e rang, au détriment de Lugano.

Battu à quatre reprises dans ses cinq matches précédents, Ambri-Piotta a par ailleurs profité de la venue de Rapperswil-Jona pour se refaire une santé. Les Léventins se sont imposés 4-2 grâce notamment à un doublé de Matt D'Agostini. Les deux équipes restent en dessous de la barre.

