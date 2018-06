Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

27 juin 2018

Yann Sommer ne se voilait pas la face après la qualification de la Suisse pour les 8es de finale de la Coupe du monde. "C'était un match compliqué", a-t-il lâché après le nul face au Costa Rica.

"Nous sommes très contents d'être qualifiés mais, encore une fois, nous avons été dans le dur durant les 30 premières minutes", a confié le gardien de Borussia Mönchengladbach au micro de la RTS. "Nous n'étions pas sur le terrain, or nous savions que le Costa Rica allait faire ce match-là. Bien qu'éliminé, il était question de fierté, de prouver quelque chose au pays. Il était très dur dans les duels et nous n'étions pas prêts pour ça, c'est dommage", a-t-il poursuivi.

"Après ce match, après la première mi-temps contre la Serbie, nous devons corriger beaucoup de choses. Parce que c'est encore plus dur maintenant. (Sur les suspendus) C'est le jeu, tu ne peux pas dire 'c'est bon, je ne vais pas prendre de carton'. Bien sûr que c'est un coup dur, mais nous avons beaucoup de qualité sur le banc", a assuré Yann Sommer.

Valon Behrami n'était lui non plus pas content du tout. "Le début était bon, on a senti que nous étions plus forts, et puis nous avons perdu la simplicité dans le jeu et n'avons plus rien compris pendant 20 minutes ! Ca ne doit pas arriver ! La Suisse doit toujours tout donner, tout le monde doit faire son maximum, sinon nous nous mettons en difficulté. Nous avons maintenant une grande occasion, la situation n'est pas mal, mais nous devons parler du match de ce soir."

"Nous avons bien commencé, avons marqué mais n'avons pas su tenir le 1-0", a quant à lui expliqué Breel Embolo. "Nous avons souffert face à une équipe très agressive. Nous voulions montrer une bonne prestation mais nous avons manqué d'intelligence dans le jeu. Nous avons vu que nous nous sommes créé des occasions en jouant à 1-2 touches, et c'est ça qui nous a manqué aujourd'hui. La Suède est un adversaire très très fort, comme toutes les équipes à ce stade. Il faut maintenant récupérer, se calmer et analyser nos erreurs", a souligné l'attaquant de Schalke.

