Les dirigeants nord-coréen Kim Jong-un et américain Donald Trump signent un accord dans le cadre de leur rencontre historique mardi à Singapour.

Le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un ont signé un accord lors de leur rencontre historique à Singapour. Le chef de la Maison Blanche a dit avoir établi "une relation très spéciale" avec Kim, qu'il pourrait inviter à Washington.

"Nous allons nous rencontrer souvent", a déclaré M. Trump mardi après la signature d'un document commun dont les détails n'ont pas été révélés. Il a répondu "absolument" à une question sur une possible invitation à Washington du dirigeant de Pyongyang.

Le président américain a assuré que son sommet avec le leader nord-coréen avait permis de faire "beaucoup de progrès". "C'était vraiment une rencontre fantastique" qui s'est déroulée "mieux que quiconque aurait pu imaginer", a-t-il lancé à la presse à l'issue d'un déjeuner de travail avec le dirigeant nord-coréen.

Donald Trump a assuré avoir établi une "bonne relation" avec Kim Jong-un alors que les deux dirigeants ont multiplié poignées de main et amabilités lors d'une rencontre où ils ont promis de travailler ensemble pour mettre fin à la crise nucléaire dans la péninsule coréenne.

La Chine, principale alliée de la Corée du Nord, a salué le sommet de Singapour, tout en appelant à nouveau à une "dénucléarisation totale" de son voisin.

Offensive de charme

Quelques mois après avoir échangé insultes et menaces de guerre après de nouveaux essais nucléaires et balistiques de Pyongyang, le président américain et le dirigeant nord-coréen se sont livrés à une offensive de charme dès le début de cette rencontre inédite dans l'histoire des relations entre les deux pays.

"Nous allons avoir une relation formidable. Je n'ai aucun doute là-dessus", a déclaré d'emblée le président américain à son interlocuteur nord-coréen, qu'il s'est dit "très honoré" de rencontrer.

Conscients que le sommet de Singapour pourrait rester comme un moment clé de leur vie politique, Donald Trump et Kim Jong-un ont fait assaut d'amabilités, de sourires et de petits gestes d'attention devant les caméras admises dans l'enceinte d'un hôtel de luxe de l'île de Sentosa, même si la tension et la concentration se lisaient aussi sur leurs visages.

