L'inquiétude est retombée chez les producteurs de fruits et légumes valaisans. Ils disposent à nouveau de la main-d'oeuvre dont la crise du coronavirus les avait en partie privés.

"La situation s'est beaucoup améliorée. La filière dispose désormais de 80 à 90% de la main-d'oeuvre nécessaire", a indiqué à Keystone-ATS Olivier Borgeat, secrétaire général de l'interprofession des fruits et légumes du Valais (IFELV).

L'amélioration a été progressive, avec une vraie détente "depuis début mai". Les ouvriers, venant essentiellement du Portugal et de l'Europe de l'Est et détenant un contrat de travail, ont pu rallier la Suisse par route ou par avion.

"Les gens ont bien joué le jeu"

Olivier Borgeat se réjouit de cette évolution positive. Car tout n'était pas gagné d'avance: début avril, alors que les premières asperges blanches débarquaient sur les étals, la filière était amputée de 70% environ de sa main-d'oeuvre et le Covid-19 l'avait aussi privée de sa clientèle de restaurants.

L'objectif était de compenser la perte en augmentant les ventes dans les magasins et en encourageant les particuliers à se tourner vers les commerces ou la vente directe. "Les gens ont bien joué le jeu. Le bilan est positif", se réjouit Olivier Borgeat.

Saisonnalité et proximité

Le président de l'IFELV espère d'ailleurs que les consommateurs garderont à l'avenir "cette sensibilité pour la saisonnalité et la proximité" des produits. D'autant plus que "les récoltes s'annoncent belles".

En ce qui concerne la clientèle de restaurants, tirer un bilan est encore trop tôt, note Olivier Borgeat. Plusieurs d'entre eux n'ont pas encore ouvert et leur fréquentation reste frileuse.

