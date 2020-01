Un automobiliste valaisan de 50 ans a perdu la vie dimanche matin entre Gampel (VS) et Tourtemagne (VS) après être sorti de la route. Pour une raison indéterminée, son véhicule s'est déporté sur la droite à l'entrée de Tourtemagne et a percuté un arbre.

Les secours n'ont pu que constater le décès du conducteur domicilié dans la région, a indiqué la police cantonale valaisanne dans un communiqué.

Neuer Inhalt Horizontal Line