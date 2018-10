Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

09. octobre 2018 - 19:30

Près de 830 millions de personnes souffrent de sous-alimentation chronique dans le monde. Pour sensibiliser à l'objectif de "Faim Zero" d'ici 2030 et au gaspillage alimentaire, une soupe sera distribuée le 16 octobre à Genève et le Jet d'eau sera illuminé en bleu.

Cette soupe gratuite, préparée avec des légumes invendus, sera offerte par plusieurs personnalités genevoises à la gare de Cornavin de 11h00 à 18h00, à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation. Elle sera distribuée par des personnalités genevoises comme le maire de Genève Sami Kanaan, les conseillères administratives Esther Alder et Sandrine Salerno ou encore l'humoriste Brigitte Rosset.

La fondation Partage, banque alimentaire genevoise, récolte chaque année plus de 1000 tonnes de denrées au total. Elle collabore avec près de 60 institutions pour venir en aide à près de 13'000 personnes chaque semaine.

Outre cette soupe, une exposition de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) est prévue à la gare de 09h00 à 19h00, a dit mardi celle-ci. Elle doit aborder le gaspillage alimentaire mais aussi la production et la nutrition durables. L'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) et la Direction du développement et de la coopération (DDC) soutiennent le dispositif.

Le même jour, des restaurants genevois proposeront pendant un mois à leurs clients de prélever 1 franc sur leur repas. Dans la nuit du 16 au 17 octobre, le Jet d'eau sera illuminé en bleu pour l'occasion. La "Faim Zéro" constitue l'un des Objectifs du développement durable (ODD) d'ici 2030.

Selon des données récentes de la FAO, la production alimentaire dans le monde est largement suffisante mais près de 830 millions de personnes subissaient en 2017 une sous-alimentation chronique. Alors que près de 2 milliards d'individus sont en surpoids, dont près de 680 millions d'obèses. Les conflits et les situations climatiques de plus en plus extrêmes expliquent cette insécurité alimentaire.

