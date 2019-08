L'ex-ministre indien des Finances Palaniappan Chidambaram, un leader de l'opposition, a été arrêté mercredi à New Delhi pour corruption lors d'une spectaculaire opération. Les agents fédéraux sont allés jusqu'à escalader les murs de sa propriété, selon l'agence PTI.

Plus tôt dans la journée, le Bureau central d'investigation (CBI) avait alerté les aéroports pour empêcher une fuite de M. Chidambaram, ministre des Finances de 2004 à 2008 puis de 2012 à 2014.

M. Chidambaram, 73 ans, n'avait pas réussi à obtenir son maintien en liberté sous caution en début de semaine. Il s'est présenté au siège du parti du Congrès mercredi pour proclamer son innocence. Lors d'une conférence de presse, il a qualifié ses accusateurs de "menteurs pathologiques".

Alors qu'il rentrait en voiture dans le quartier chic de Jor Bagh, où il réside, il a été pris en chasse par une trentaine d'agents du CBI qui ont fini par escalader les murs de sa propriété, a raconté PTI. Après l'arrestation de M. Chidambaram, des militants de son parti se sont rassemblés devant sa demeure pour manifester.

Pots-de-vin et blanchiment

Palaniappan Chidambaram est accusé d'avoir touché des pots-de-vin et participé à des opérations de blanchiment d'argent dans une affaire mettant aussi en cause une entreprise d'information lorsqu'il était ministre des Finances. Il devait comparaître jeudi devant un tribunal spécial du CBI, a précisé PTI.

Le parti du Congrès a dirigé l'Inde pendant plus de 50 ans depuis son indépendance en 1947, mais a connu une chute spectaculaire de sa popularité pendant la dernière décennie. Il a cédé le pouvoir au parti nationaliste hindou BJP de Narendra Modi lors des législatives de 2014 et a été pulvérisé aux élections du printemps de cette année. Il ne compte plus que 52 députés lors de cette légistlature.

