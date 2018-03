Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 3 janvier 2010 19:46 03. janvier 2010 - 19:46

Berne - La ruée sur les pistes samedi et dimanche n'aura pas suffi: les exploitants des remontées mécaniques suisses tirent un bilan mitigé des deux semaines de vacances de fin d'année. L'affluence est entre 10% et 20% inférieure à celle des deux années records 2007 et 2008.

Les responsables des stations de ski pointent en premier lieu du doigt le manque de soleil et la pluie. Une combinaison météorologique "catastrophique", indique le directeur de Téléverbier (VS). Eric Balet déplore 10% de skieurs de moins que les deux années précédentes à la même époque.

Même son de cloche du côté de Champéry, où les entrées sont en baisse d'environ 23% par rapport à 2008. Pris sur cinq ans, ce bilan n'est pas si négatif, nuance le directeur de la station valaisanne Raymond Monnay. L'affluence de la quinzaine écoulée est la troisième plus importante de tous les temps derrière 2008 et 2009, confirme M. Balet.

Du côté des Préalpes, c'est clairement la soupe à la grimace. La faute au manque de neige et d'ensoleillement, qui ont occasionné plusieurs jours de fermeture durant les Fêtes. A Charmey (FR), l'affluence a été 40% plus faible qu'en 2008, a souligné son chef d'exploitation Michel Weber.

Les amateurs de poudreuse romands se sont eux aussi précipités vers les sommets samedi et dimanche, redonnant espoir aux exploitants des remontées mécaniques. Que ce soit à Verbier, Champéry ou Charmey, on prévoit une solide suite et fin de saison. Il sera néanmoins difficile de "rattraper le retard" pris durant les deux semaines passées.

