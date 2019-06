Des milliers de cyclistes avaient manifesté à Berne contre la course de Formule E dans la capitale fédérale (archives).

St-Moritz souhaite organiser une course de Formule E en 2020. "Nous accordons volontiers l'asile à la Formule E", a déclaré le maire de la station grisonne Christian Jott Jenni.

L'exécutif s'est mis d'accord sur une déclaration d'intention en vue de faire venir les bolides électriques dans la station pour un E-Prix, a indiqué la commune jeudi dans un communiqué. "Une course de Formule E à St-Moritz serait un événement unique, il n'y a pas de course en montagne au calendrier", souligne Pascal Derron, CEO de l'organisation qui possède les droits des courses de Formule E en Suisse.

L'intention de St-Moritz intervient alors que Zurich a décidé que le Formule E ne reviendra dans la ville en 2020. Après la première et unique édition de l'E-Prix organisée en 2018, la ville avait décidé de ne plus autoriser de course automobile au centre-ville.

Projet sur le site de l'EPFZ rejeté

Les autorités n'avaient pas fermé la porte à d'autres éditions à partir de 2020, mais avaient exigé des organisateurs qu'ils trouvent une solution sur d'autres sites de la ville. Mercredi, elle a rejeté le projet de circuit automobile sur le campus de l'EPFZ. La haute école a jugé de telles installations disproportionnées et contraires à son développement durable.

Après la décision de Zurich de ne pas organiser d'E-Prix en 2019, c'est Berne qui a pris le relais. La course s'est déroulée le week-end dernier et a suscité des oppositions. Des milliers de cyclistes ont manifesté contre la course deux jours avant qu'elle ait lieu. Des actes de vandalisme ont été commis sur les installations.

