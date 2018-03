Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 25 octobre 2013 14:39 25. octobre 2013 - 14:39

Genève - Grasshopper et le FC Zurich font cause commune. Les deux clubs zurichois de Super League ont présenté vendredi matin un projet privé de stade en compagnie de la firme immobilière Halter AG.

La nouvelle enceinte serait financée par des appartements et bureaux qui seraient construits sur le site du Hardturm. Elle ne se dresserait en revanche pas dans ce quartier. Les initiants ont proposé deux sites pour le stade, dont la capacité serait de 20'000 places au maximum: Zurich-Altstetten, à côté de la future patinoire dédiée au hockey sur glace, et Zurich-Stettbach, non loin de la gare.

Une nouvelle entité, la "Neue Fussballstadion Zürich AG", devra être créée pour mener à bien le projet. Les actionnaires de départ en seraient GC, le FCZ et Halter. Les coûts de développement du projet sont estimés à 15 millions de francs, et les deux clubs devraient verser un loyer annuel de 2 millions pour le stade. La partie immobilière du projet devrait être terminée en 2018, alors que le stade serait inauguré en 2020.

Credit Suisse pourrait jouer un rôle majeur dans ce projet. La Ville de Zurich a en effet jusqu'en 2035 pour construire un stade de football sur le site du Hardturm selon l'accord passé avec la banque, ancienne propriétaire des lieux, et devra lui céder le terrain si elle n'y parvient pas. Elle ne peut donc pas disposer du terrain comme bon lui semble, même si elle décide de le céder aux initiants pour un montant que ceux-ci souhaitent "symbolique"...

Grasshopper et le FC Zurich retrouvent tout de même espoir, un peu plus d'un mois après que les citoyens de la ville ont refusé un crédit de 216 millions de francs pour la construction d'une enceinte sur le site de l'ancien Hardturm. Cela s'était joué dans un mouchoir: 50,8 % de non, soit 1747 voix d'écart. Un premier projet semi-privé avait été approuvé en 2003 mais son principal investisseur, Credit Suisse justement, avait jeté l'éponge en 2009.

