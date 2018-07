Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

L'inflation a fait du surplace au cours du mois de juin en Suisse. L'indice des prix à la consommation est resté stable sur un mois à 102,1 points, selon les données publiées jeudi par l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Sur une année, le renchérissement s'est étoffé de 1,1%.

La stagnation mensuelle de l'indice s'explique par des tendances opposées qui se sont compensées dans l'ensemble, précise l'OFS dans son communiqué.

Les prix ont augmenté pour les voyages à forfait à l'étranger, les légumes-fruits et les carburants, alors que l'habillement, les chaussures et les transports aériens enregistrent un recul.

Les produits importés ont soutenu l'inflation, avec une hausse 3,3% sur un an, tandis que la progression s'est révélée minime pour les produits indigènes (+0,4%). En comparaison mensuelle, les deux catégories sont restées stables.

L'inflation sous-jacente, qui exclut les produits saisonniers, l'énergie et les carburants, n'affiche qu'une hausse de 0,5% sur un an et un recul de 0,1% sur un mois.

