Stan Wawrinka: "Il y avait la manière et l'intensité"

Ravi par le niveau de son tennis, Stan Wawrinka était aux anges en ce 1er janvier.

Avec son succès 7-6 6-4 sur Karen Khachanov au premier tour du tournoi de Doha, le Vaudous lance son année d'une manière idéale. "Je suis vraiment heureux de ma performance. Il y avait la manière et l'intensité, explique-t-il. J'ai très bien bougé sur le terrain. Une telle victoire, si elle n'offre aucune garantie pour la rencontre de mercredi, démontre que je suis sur la bonne voie. Que ma préparation fut la bonne. Que j'ai eu raison de prendre mon temps pour revenir."

Avec Karen Khachanov, l'homme, selon ses dires, le plus fort du tableau derrière Novak Djokovic (lequel s'est imposé 6-1 6-2 devant le Bosnien Damir Dzuhur), Stan Wawrinka a affronté l'un des plus beaux fleurons de la "Next Gen" de l'ATP. "Tout le monde a vu ce qu'il a réussi à Bercy. Avant de venir à Doha, il était dans le bon rythme pour avoir disputé trois rencontres lors de l'exhibition d'Abou Dhabi, poursuit-il. Battre un tel joueur pour lancer la saison est magnifique. Je ne pouvais pas espérer mieux pour ma première en 2019."

Cette victoire probante ne lui interdit toutefois pas d'aborder avec la plus grande prudence son huitième de finale de mercredi contre Nicolas Jarry, programmé à 15h30 (13h30 en Suisse). "Je ne l'ai jamais affronté. Je ne me suis non plus jamais entraîné avec lui, précise-t-il. J'ai suivi deux ou trois de ses matches en fin d'année, mais je vais tout de même regarder des vidéos de son jeu avant notre rencontre. Il est grand, il sert fort et il joue vite des deux côtés. A moi de le faire bouger, de prendre les devants".

