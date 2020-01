"Très heureux" d'être à nouveau en lice en deuxième semaine à Melbourne, Stan Wawrinka se verra proposer un défi exaltant lundi: comment stopper Daniil Medvedev, son adversaire en 8e de finale ?

"Je vais affronter un joueur qui va gagner des titres du Grand Chelem et qui est l'un des favoris pour terminer l'année au sommet, dit le Vaudois. Il a une belle gifle en coup droit, il sert très bien, il joue son revers à plat, il ne vous ouvre aucun angle et il ne vous donne jamais la même balle." Stan Wawrinka mesure parfaitement l'étendue de la tâche qui l'attend.

Ce 8e de finale de l'Open d'Australie peut lui permettre de prendre une revanche sur la défaite en quatre sets concédée devant le Russe l'été dernier en quart de finale à New York. "Cette défaite me reste en travers de la gorge, fulmine son coach Magnus Norman. Je suis convaincu que Stan avait laissé passer une chance en or au premier set. S'il l'avait remporté, non seulement il aurait gagné ce quart de finale, mais il aurait pu aller au bout de cet US Open !"

"Ce match de New York va compter, admet Stan Wawrinka. Je dois gommer les erreurs commises lors de ce quart de finale." Et surtout, le Vaudois ne partira pas dans l'inconnu face au jeu atypique du Russe. Il abordera ce huitième de finale avec l'assurance d'avoir retrouvé l'essentiel de ses moyens après sa frayeur du 2e tour contre Andreas Seppi et, surtout, après avoir soigné ce maudit virus qui l'a cloué plusieurs jours au lit.

"J'avais retrouvé de l'énergie ce matin au réveil. En match face à John Isner, j'avais de bonnes sensations. Je bougeais bien, explique-t-il. Bien sûr, je regrette l'issue malheureuse de ce match pour John", qui a abandonné à 6-4 4-1. "On n'aime jamais gagner de cette manière. Mais j'ai senti qu'il avait de la peine à aller sur son coup droit lorsque je l'attaquais."

"Il y a très longtemps que je ne m'étais pas aussi bien senti avant un tournoi, ajoute Stan Wawrinka. J'aime les conditions de jeu cette année avec ces balles qui deviennent très vite lentes. J'ai la satisfaction d'avoir su forcer le destin jeudi soir contre Seppi. Gagner ce match fut un immense soulagement en raison de mon état physique. Oui, je me sens vraiment capable de livrer un grand match lundi."

