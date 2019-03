Accrochez-vous, cela va secouer ! Le derby suisse de mardi à Indian Wells entre Roger Federer et Stan Wawrinka promet, en effet, énormément.

Même si tout n'est pas encore parfait, Stan Wawrinka (ATP 40) est en passe de retrouver son meilleur tennis. A Indian Wells, le Vaudois est sorti victorieux d'un superbe bras de fer devant Marton Fucsovics (ATP 31) pour s'offrir une nouvelle chance de battre enfin Roger Federer sur une autre surface que la terre battue.

48 balles de break

Stan Wawrinka s'est imposé 6-4 6-7 (5/7) 7-5 devant le Champion du Geneva Open sur sa cinquième balle de match après 3h25' de jeu. Riche de... 48 balles de break, cette rencontre fut un véritable "thriller" avec un niveau de jeu remarquable sur la fin de match. Stan Wawrinka aurait toutefois dû conclure en deux manches s'il n'avait pas accusé au deuxième set un terrible 1 sur 11 sur les balles de break. Dans la troisième manche, il a eu l'heureuse idée de faire la course en tête. Après avoir raté trois balles de match à 5-3, il cédait toutefois son engagement à 5-4 sur une double faute pour accorder un sursis au Hongrois. Toutefois à 5-5, il signait un dernier break avant de conclure non sans peine sur un lob trop long de son adversaire.

Stan Wawrinka ne compte que trois victoires en vingt-quatre rencontres devant Roger Federer, acquises sur la terre battue de Monte-Carlo en 2009 et en 2014 et de Roland-Garros en 2015. Depuis son sacre à Paris justement, le Vaudois a perdu à cinq reprises contre Roger Federer. Mais après deux matches magnifiques à Indian Wells contre Daniel Evans et Marton Fucsovics, le Vaudois a le droit de croire en sa chance.

Aucune chance pour Stefanie Voegele

Dans le simple dames, Stefanie Voegele (WTA 109) n'a pas eu l'ombre d'une chance devant la promesse canadienne Bianca Andreescu (WTA 60). Le jour de ses 29 ans, l'Argovienne, qui était issue des qualifications, a été battue 6-1 6-2 en seulement 56 minutes. Deux jours après son succès sur la no 4 mondiale Sloane Stephens, Stefanie Voegele n'a pas trouvé la clé du jeu d'une joueuse de 18 ans promise à un avenir radieux. Bianca Andreescu avait, ainsi, témoigné de la même assurance il y a deux semaines à Acapulco face à Jil Teichmann.

Ce simple dames a également été marqué par l'abandon de Serena Williams (WTA 10). Malade, l'Américaine a jeté l'éponge alors qu'elle était menée 6-3 1-0 par Garbine Muguruza (WTA 20). Elle a mené 3-0 dans ce seizième de finale avant de perdre sept jeux de rang.

Neuer Inhalt Horizontal Line