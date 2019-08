Stan Wawrinka (no 23) a parfaitement tenu son rang. Comme Roger Federer, le Vaudois sera au rendez-vous des seizièmes de finale de l'US Open.

Vainqueur de ce tournoi en 2016, Stan Wawrinka s'est imposé 6-4 6-3 6-7 (3/7) 6-3 devant Jérémy Chardy (ATP 74) pour remporter pour la première fois depuis son quart de finale de Roland-Garros deux matches de suite. Même si le Palois s'est procuré la première balle de break du match et même s'il a enlevé le tie-break du troisième set, jamais Stan Wawrinka n'a été réellement en péril dans cette rencontre. Jérémy Chardy ne possédait, en effet, ni le coffre physique pour tenir la distance et ni le revers pour inquiéter réellement son adversaire dans le jeu.

Après son premier tour long de 2h49' contre l'espoir italien Janni Sinner lundi, Stan Wawrinka est resté cette fois 2h44' sur le court pour se défaire une sixième fois en six rencontres de Jérémy Chardy. On peut considérer qu'il est désormais parfaitement "lancé" dans cette quinzaine et qu'il abordera sa rencontre de vendredi contre le vainqueur de la partie entre le Serbe Miomir Kecmanovic (ATP 50) et l'Italien Paolo Lorenzi (ATP 135) avec les faveurs du pronostic. Dans un haut du tableau qui voit un Novak Djokovic et un Daniil Medvedev éprouvés sur le plan physique et un Roger Federer à la recherche du juste timing, le Vaudois a peut-être une très belle carte à jouer dans cette quinzaine de Flushing Meadows.

Roger Federer retrouve Daniel Evans

Roger Federer sera, lui aussi, en lice ce vendredi. Victorieux mercredi après-midi de Damir Dzumhur, le Bâlois retrouvera Daniel Evans (ATP 58) sur chemin. Il avait battu le Britannique cette année à Melbourne 7-6 7-6 6-3 au terme d'une rencontre qui avait été vraiment d'un beau niveau.

L'homme de Birmingham revient doucement à son meilleur niveau après avoir purgé une suspension pour dopage. La grande force dans son tennis réside dans son revers slicé qui est une petite merveille. C'est cette arme qui lui a permis d'éliminer en quatre sets - 6-4 6-3 6-7 6-4 - Lucas Pouille (no 25) pour s'offrir ce match de gala contre Roger Federer. Roger Federer, qui l'avait convié ce printemps en Suisse pour préparer la saison sur terre battue, est sans doute heureux de disputer ce seizième de finale contre l'un des derniers représentants de la "vieille école" si chère à son coeur.

