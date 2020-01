Stan Wawrinka n'oubliera jamais sa 300e victoire décrochée sur un court en dur, obtenue face à Daniil Medvedev (no 4) en 8e de finale de l'Open d'Australie. Elle restera comme l'une des plus belles.

Fort comme jamais, le Vaudois s'est hissé en quart de finale à la faveur de son succès en cinq sets, 6-2 2-6 4-6 7-6 (7/2) 6-2, devant le Russe après 3h25' de match. Son prochain adversaire mercredi sera le vainqueur de la rencontre entre Alexander Zverev (no 7) et Andrey Rublev (no 17).

Face à un joueur qui était considéré comme l'un des favoris du tournoi aux côtés du "Big Three", Stan Wawrinka a signé sa plus belle victoire depuis son retour au jeu il y a deux ans après sa double opération au genou gauche. Porté par un service remarquable, avec 19 aces et 69 % de réussite en première balle, protégé par ce revers qui demeure l'un des plus létaux au monde, il fut le plus entreprenant sur le court pour signer un succès qui ne souffre aucune discussion et qui doit lui faire croire que tout est désormais à nouveau possible pour lui à Melbourne. 2020 peut rimer avec 2014, l'année du premier de ses trois sacres en Grand Chelem.

"La victoire de Stan est celle du courage, lâche son coach Magnus Norman. Il est allé la chercher. Il a commencé cette rencontre d'une manière idéale avant d'être un peu trop passif à mon goût aux deuxième et troisième sets. Dans les deux dernières manches, il a joué beaucoup plus près de la ligne. Il faut prendre tous les risques pour battre l'un des quatre meilleurs joueurs du monde. Stan en a apporté la démonstration aujourd'hui."

Défenseur exceptionnel, Daniil Medvedev a fini par plier sous la violence des frappes de Stan Wawrinka. Mené deux manches à une, le Vaudois a su élever le niveau de son jeu pour renverser la situation. Son niveau de jeu sur la fin du quatrième set et au début de la dernière manche fut exceptionnel. On peut se demander si Stan Wawrinka, qui aura bientôt 35 ans, a déjà mieux joué au tennis que ce lundi sur la Melbourne Arena.

