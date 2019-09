Stan Wawrinka est en passe de devenir le pire cauchemar de Novak Djokovic dans les tournois du Grand Chelem. Dimanche soir, il lui a barré la route pour la quatrième fois déjà dans un "Majeur".

Le Vaudois s'est qualifié pour les quarts de finale de l'US Open à la faveur d'une victoire avant la limite. Le no 1 mondial et tenant du titre, littéralement saoulé par la puissance de feu de son adversaire, a jeté l'éponge après 1h'46' de jeu alors qu'il était mené 6-4 7-5 2-1 avec un service à suivre pour Wawrinka.

Même s'il a avoué qu'il ne veut "jamais gagner un match de cette manière", Stan Wawrinka ne pouvait cacher son bonheur. Il a livré le plus beau match depuis son retour aux affaires l'an dernier après sa double opération au genou. Porté par un service fort percutant - 32 points gagnés sur les 38 joués sur sa première balle -, il a su placer le cureur à la même hauteur que lors de sa finale victorieuse de 2016 sur ce même court et face à ce même adversaire.

Stan Wawrinka a signé un premier break au cinquième jeu du match. Après le gain du premier set, il a accusé un relâchement qui a permis à Djokovic de mener 3-0. Mais il pouvait recoller au score à 4-4 avant de ravir à nouveau le service du Serbe à 5-5. Après le deuxième set, Novak Djokovic a fait appel au soigneur pour soulager son épaule gauche douloureuse qui le tracasse depuis le début du tournoi. Moins de dix minutes plus tard, il abandonnait ce match, sa couronne et la possibilité de revenir à trois longueurs de Roger Federer dans la course aux titres du Grand Chelem.

L'aventure continue donc pour Stan Wawrinka dans ce haut du tableau qui réunit également Roger Federer. Mardi, le Vaudois affrontera Daniil Medvedev qui se nourrit toujours de l'hostilité du public pour "survivre" dans ce tournoi. Le Russe, qui disputera son premier quart de finale dans un tournoi du Grand Chelem, a enlevé la seule rencontre qu'il a disputée à ce jour contre Stan Wawrinka. En 2017, il le battait 6-4 4-6 6-4 6-1 au premier tour de Wimbledon. Cette défaite fut le dernier match livré par le Vaudois avant de passer sous le billard.

