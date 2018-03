Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 1 mars 2018 17:29 01. mars 2018 - 17:29

Tout pour la terre battue ! Tel est le mot d'ordre de Stan Wawrinka après sa décision de faire l'impasse sur les Masters 1000 d'Indian Wells et de Miami.

Contraint à l'abandon la semaine dernière lors de son entrée en lice à Marseille en raison de douleurs à son genou gauche opéré deux fois l'an dernier, le Vaudois explique que la sagesse lui dicte de "retourner à l'entraînement." "J'ai été très heureux d'avoir rejoué sur le Circuit en ce début d'année après mes opérations, précise-t-il dans un communiqué diffusé par son agent. Cela m'a motivé encore plus pour revenir à mon meilleur niveau. C'est toujours mon but. Et pour l'atteindre, je vais donner le meilleur de moi-même chaque jour à l'entraînement."

Stan Wawrinka fera donc son retour sur les cours en avril prochain. La saison sur terre battue s'ouvrira pour lui en principe le 15 avril à Monte-Carlo. Mais le finaliste de Roland-Garros pourrait également solliciter une wild card auprès des organisateurs du tournoi de Marrakech qui débute le 9 avril. "Je dois être patient, ajoute Stan Wawrinka. Mais je veux être prêt pour la saison sur terre battue."

Avec cette impasse sur cette tournée américaine. Stan Wawrinka ne pourra pas défendre les 690 points qu'ils avaient gagnés l'an passé à la faveur de sa finale à Indian Wells face à Roger Federer et de son huitième de finale à Miami. Aujourd'hui douzième du classement de l'ATP, il ne figurera plus parmi les vingt meilleurs joueurs du monde en avril lors de son retour aux affaires sur terre battue.

