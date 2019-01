Stan Wawrinka se heurte à un véritable mur

L'aventure à Doha s'est arrêtée à la hauteur des quarts de finale pour Stan Wawrinka. Le Vaudois s'est incliné 6-4 6-4 devant Roberto Bautista Agut (ATP 24).

Le Catalan a ravi le service de son adversaire d'entrée de jeu dans les deux manches. Stan Wawrinka (ATP 66) aura dû attendre la 100e minute de jeu pour se procurer enfin une balle de break. Trois en fait à 6-4 5-4 0-40... Bautista Agut sauvait les deux premières avec brio avant que Stan Wawrinka ne rate son retour en coup droit sur une seconde balle à 30-40. Sa chance était passée.

Pour son troisième match en l'espace de trois jours, Stan Wawrinka s'est heurté à un joueur qui n'a pratiquement commis aucune faute. Il lui aura manqué à la fois davantage de points "gratuits" sur son service et une plus grande vivacité dans les jambes pour renverser le cours de cette partie. Elle s'est toutefois jouée sur un ou deux points dans ce dixième jeu du second set.

Stan Wawrinka a dix jours devant lui pour affiner sa préparation avant le grand rendez-vous de Melbourne. Avec son succès sur Karen Khachanov mardi à Doha, Stan Wawrinka a lancé un signal clair. Il sera, pour les trente-deux têtes de série de l'Open d'Australie, le pire adversaire au premier tour.

