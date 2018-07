Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 5 juillet 2018 14:48 05. juillet 2018 - 14:48

Stan Wawrinka (ATP 224) a été sorti au 2e tour du tournoi de Wimbledon. Le Vaudois s'est incliné 7-6 (9/7) 6-3 7-6 (8/6) par l'Italien Thomas Fabbiano (ATP 133).

Encore un peu court, Stan Wawrinka. Magnifique vainqueur de Gregor Dimitrov au premier tour, le Vaudois n'a pas su confirmer face à un adversaire somme toute plus modeste. Mené 7-6 6-3 5-6 40-A avant l'interruption, le droitier de St-Barthélemy est entré dans la partie avec trop de retenue. Conséquence, l'Italien s'est facilement tiré de ce mauvais pas pour s'embarquer dans un deuxième tie-break.

Wawrinka a mis un peu de temps à trouver le bon rythme, mais une belle régularité à l'échange lui a donné deux balles de set en menant 6-4. Sur son service, Fabbiano a superbement sauvé la première avec un coup droit raccourci et puissant. Sur la seconde, c'est le revers du Vaudois qui l'a lâché. Ce fut d'ailleurs cette arme si précieuse qui lui a coûté la rencontre. Car par deux fois, Stan The Man a expédié son revers trop loin de la ligne de fond.

Des cadeaux qui ont offert la victoire à un Thomas Fabbiano forcément heureux de se qualifier pour le troisième tour. Pour Wawrinka, c'est l'enchaînement des matches qui lui permettra de retrouver un classement plus digne de son talent. Faisant l'impasse sur la terre battue de Gstaad, le Vaudois va sans doute maintenant se préparer pour la tournée américaine et ce ciment qui n'est pas franchement plus appréciable pour les articulations que l'ocre.

