Ce contenu a été publié le 24 mai 2018 12:56 24. mai 2018 - 12:56

Stefan Küng effectuera son retour en compétition ce vendredi en Norvège après sept semaines de pause. Le Thurgovien de 24 ans retrouvera un dossard à l'occasion des "Hammer Series".

Küng avait été victime d'une fracture de la mâchoire suite à une chute dans Paris - Roubaix. Ce n'est malheureusement pas la première fois que le coureur de l'équipe BMC doit observer une longue pause à la maison en raison d'une blessure ou de la maladie. "Je suis heureux de retrouver enfin la compétition et de pouvoir me préparer pour mes grands objectifs de l'été", relève le Thurgovien.

Après sa participation aux "Hammer Series, une épreuve lancée l'an dernier, qui comprend une course en côte, un sprint et une course par handicap, Küng est prévu de s'aligner sur le Tour de Suisse (9 au 17 juin) et au Tour de France (7 au 29 juillet).

Avec Tom Bohli, un deuxième Suisse sera au départ à Sandness et Stavanger ce vendredi. Comme Küng, le Saint-Gallois a dû s'astreindre à une pause forcée. Il s'était blessé aux bras et dans le bas du dos lors d'une chute au cours de la 2e étape du Tour du Yorkshire.

