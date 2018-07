Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Les craintes étaient bien fondées. Blessée samedi dernier à St-Etienne, Giulia Steingruber souffre d'une déchirure du ligament croisé antérieur du genou gauche.

La St-Galloise doit ainsi renoncer tant aux Européens de Glasgow (2-12 août) qu'aux Mondiaux de Doha (25 octobre-3 novembre). Elle s'est blessée à la réception d'un double salto lors de son exercice au sol samedi.

Au repos forcé pour neuf mois au minimum, la médaillée de bronze de l'épreuve de saut des JO 2016 passera une deuxième IRM mardi afin de déterminer la date de son opération. Le ménisque est également touché, et une micro-déchirure du tibia a en outre été décelée.

"La déception est énorme. J'étais en forme, et étais extrêmement motivée par les championnats d'Europe. Et maintenant, il y a cette blessure", explique Giulia Steingruber dans un communiqué de la Fédération suisse (FSG). "Je ne sais actuellement pas quelle conséquence cette blessure peut avoir pour la suite de ma carrière", poursuit la St-Galloise, qui met ses genoux à rude contribution dans ses deux disciplines de prédilection (saut et sol).

"J'espère désormais que l'opération se déroulera parfaitement. J'aurai besoin de plusieurs jours pour encaisser ce choc", explique encore Giulia Steingruber, qui rêvait de frapper un (dernier) grand coup aux JO de Tokyo en 2020.

"Toute la famille de la gymnastique artistique helvétique est sous le choc", souligne pour sa part Felix Stingelin, chef du sport d'élite à la FSG. "C'est d'autant plus dur à encaisser que cette blessure survient juste avant des championnats d'Europe", une compétition dans laquelle Giulia Steingruber a glané au total neuf médailles entre 2012 et 2016 (dont cinq en or).

Giulia Steingruber avait déjà dû faire l'impasse sur les Européens 2017 à Cluj après une opération subie au pied droit en début d'année. Elle était rapidement revenue à son meilleur niveau, cueillant sa première médaille dans des championnats du monde en octobre à Montréal (bronze au saut). Saura-t-elle se remettre de ce nouveau coup du sort?

