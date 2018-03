Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

19 février 2018

Corinne Suter et Jasmine Flury ont obtenu les deux derniers tickets suisses pour la descente olympique.

A Jeongseon, la Schwytzoise a pris la 5e place d'un 2e entraînement remporté par l'Autrichienne Stephanie Venier, tandis que la Grisonne a été retenue sur choix des entraîneurs.

Swiss-Ski a été clair à propos de ses critères de sélections. Il fallait entrer dans les huit lors des deux derniers tests chronométrés. Du coup, avec sa 5e place, Corinne Suter a validé sa place pour la course de mercredi (3h en Suisse) au côté de Michelle Gisin et Lara Gut. Très rapide sur le haut, Corinne Suter a concédé du temps sur la partie finale un peu plus technique pour finir à 0''79 de Stephanie Venier.

Très à l'aise sur cette piste qu'elle affectionne, Michelle Gisin a une nouvelle fois réussi la meilleure section sommitale, soit les trente premières secondes de course. L'Obwaldienne doit encore travailler le secteur de la Vallée du dragon pour espérer décrocher du métal. Elle a terminé 7e à 1''00.

C'est en revanche plus dur pour Lara Gut. La Tessinoise n'est toujours pas à l'heure avec ses réglages et contrairement à sa course de samedi en Super-G, elle n'a pas pu reprendre du temps sur la fin. La voilà donc 13e à 1''60 de la tête.

De son côté, Jasmine Flury s'est classée 10e à 1''48. De quoi convaincre les entraîneurs suisses de la retenir pour la descente, au détriment de Joana Hählen, seulement 18e lundi à l'entraînement.

Les deux autres Suissesses engagées, Wendy Holdener et Denise Feierabend, se préparent pour le combiné. La vice-championne olympique du slalom s'est classée 32e à 3''70, alors que Denise Feierabend pointe au 38e rang à 5''35. Holdener aura de la peine face à Mikaela Shiffrin qui réussit plutôt bien sur cette piste avec le 18e temps à 1''80.

En haut du classement, on retrouve Stephanie Venier devant Sofia Goggia à 0''08 et Lindsey Vonn à 0''35. Mais l'Américaine, super favorite mercredi, s'est relevée en fin de manche. A moins d'une grosse erreur, ce qui peut tout à fait lui arriver comme on l'a vu lors du Super-G, l'or lui semble tout destiné.

