Ce contenu a été publié le 7 juin 2018 18:25 07. juin 2018 - 18:25

Sloane Stephens (no 10) défiera Simona Halep (no 1) samedi en finale à Roland-Garros.

L'Américaine s'est imposée 6-4 6-4 en demi-finale face à sa compatriote Madison Keys (no 13) dans un "remake" de la finale du dernier US Open, qu'elle avait également remportée.

Absente l'an dernier à Paris en raison d'une opération à un pied, Sloane Stephens jouera donc samedi la deuxième finale majeure de sa carrière. Elle n'avait jusque-là jamais dépassé le stade du 4e tour sur la terre battue parisienne. Cette surface n'est d'ailleurs pas son terrain de jeu favori, même si elle a cueilli le titre en 2016 sur la terre battue verte de Charleston.

Sloane Stephens (25 ans) a nettement dominé les débats dans cette deuxième demi-finale, même si Madison Keys (auteur tout de même de 41 fautes directes jeudi) lui a offert une plus grande résistance qu'en finale à New York l'été dernier (6-3 6-0). Elle n'a concédé qu'une seule fois son engagement dans cette partie, alors qu'elle servait pour le gain du match à 6-4 5-2. Elle n'a en revanche pas tremblé à 5-4, concluant sur sa première balle de match.

La Floridienne fera figure d'outsider samedi, elle qui a perdu cinq des sept duels livrés face à Simona Halep. Elle reste même sur quatre défaites consécutives face à la Roumaine. Mais elle est toujours invaincue au stade ultime de la compétition sur le circuit principal, avec six titres pour six finales disputées. Et elle "sait" comment triompher en Grand Chelem. Simona Halep est, elle, toujours en quête d'un premier titre majeur après avoir perdu ses trois premières finales de Grand Chelem.

